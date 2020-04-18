Balıkesir'de kısıtlama sokakları boşalttı

Korona virüsü salgını dolayısı ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Balıkesir'de sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen şehirde, polisler kavşaklarda görev yaparken, büyükşehir belediyesine ait araçlar ise şehirde ilaçlama yaptı.

31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Balıkesir'de de cadde ve sokakları boşalttı. Balıkesir, sabah saatlerinden itibaren sessiz bir kent haline geldi. Yolda sadece polis, zabıta, sağlık görevlilerin başka kimse olmayınca şehrin en işlek noktalarından birisi olan Ali Hikmet Paşa Meydanı da kuşlara kaldı. Kentte sokağa çıkma yasağına uyulurken, kuşları da polis ekipleri doyurdu.

Şehrin ana yollarında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yolda seyreden az sayıda aracı durdurarak kontrol etti. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait römorklu araçlar şehrin ana caddelerinde ilaçlama işlemi gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma yasağı Balıkesir ve diğer büyükşehirlerde pazar gecesi 00.00'a kadar sürecek.

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