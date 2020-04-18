Edremit Çamlıbel Kooperatifine hibe desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edremit Çamlıbel Kooperatifine hibe desteği

İHA

Edremit Çamlıbel Kooperatifine hibe desteği

Edremit Çamlıbel Kooperatifine hibe desteği

Edremit Çamlıbel Kooperatifine hibe desteği
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR(İİHA)Edremit İlçesinde, Çamlıbel Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yapacağı zeytinyağı fabrikası ve paketleme tesisi için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) yüzde 65 geri ödemesiz hibe desteği alacak. Yapılacak zeytinyağı tesisi için bilgi veren Kooperatif Başkanı Salih Şener, 1972 yılında kurulan kooperatifin 177 ortağı bulunduğunu söyledi.
Edremit’in kırsal Çamlıbel Mahallesinde Çamlıbel Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yeni kuracağı zeytinyağı fabrikası ve paketleme tesisleri için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) %65 geri ödemesiz hibe desteği alacak. Zeytinyağında marka olmak istediklerini anlatan Kooperatif Başkanı Salih Şener, “ 2017 yılında satın aldığımız ve köyümüze 1 kilometre mesafede bulunan arazide yapmayı planladığımız zeytinyağı fabrika binalarımızı ve makineleri geri ödemesiz hibe desteği ile yapmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvurmuştuk. Geçtiğimiz günlerde, hazırladığımız projeye destek verileceğini öğrendik. Hazırladığımız projede, fabrika ile idare binası ve çevre düzenlemesi inşaatı olduğu gibi 1 adet 60 ton/gün kapasiteli son model kontinü sistem zeytin sıkma makinesi ve şişeleme tesisi yer alacak. Ayrıca, zeytinyağı depolama için krom tanklar ile zeytinleri işleme aşaması gelinceye kadar stoklamada kullanılacak büyük ebatlı plastik kasaların alınması var. TKDK, Fabrika ve idare binamızın inşaatına ve makine ekipman alımına geri ödemesiz %65 hibe desteği verecek. Çamlıbel köyümüzün çiftçilerinden oluşan kooperatif üyelerimiz adına TKDK’ya müteşekkiriz” dedi. Proje danışmanı Tariş eski Müdürlerinden İsmail Çancı da, “Kırsal turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı turistik Çamlıbel Köyüne yapılacak zeytinyağı tesisi ile çiftçilerimiz zeytinyağlarını daha katma değerli olarak değerlendirebilecektir. Tesiste sıhhi şartlarda üretilecek zeytinyağlarının yine tesiste ambalajlanarak son tüketiciye ilk elden ulaştırılması ile hem tüketiciler daha ucuza zeytinyağı tüketecek, hem de çiftçilerimiz daha fazla gelir elde etmiş olacaklar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de kısıtlama sokakları boşalttı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kısıtlama sokakları boşalttı
Balıkesir'de 419 polisin katılımı ile güven uygulaması Uygulamada toplam 39 bin 896 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 419 polisin katılımı ile güven ...
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Eğitim camiasından Polise siperlik
YEREL HABERLER Eğitim camiasından Polise siperlik
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı
Polisten sürücülere sıkı denetim
YEREL HABERLER Polisten sürücülere sıkı denetim
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polis denetim ve uyarıları arttırdı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polis denetim ve ...
Hazırladıkları börek ve poğaçaları sağlıkçılara götürdüler
YEREL HABERLER Hazırladıkları börek ve poğaçaları sağlıkçılara ...
Manyas’ta araç çıkışları sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER Manyas’ta araç çıkışları sıkılaştırıldı
Alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı Yasak öncesi pazarlarda sosyal mesafeye dikkat edilmedi
YEREL HABERLER Alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı Yasak ...
Muhtardan ağaçlandırma seferberliği
YEREL HABERLER Muhtardan ağaçlandırma seferberliği
Direksiyonda cep telefonu ile konuşmaya 25 bin TL. ceza Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER Direksiyonda cep telefonu ile konuşmaya 25 bin TL. ...
Banka önündeki sıra kavgasını polis bitirdi
YEREL HABERLER Banka önündeki sıra kavgasını polis bitirdi
Gece Kartalları “sosyal mesafe” avında
YEREL HABERLER Gece Kartalları “sosyal mesafe” avında
Erdek’te maske üretimi başladı
YEREL HABERLER Erdek’te maske üretimi başladı
Karesi’den çocuk resimler yarışması 23 Nisan’ın 100. yılı çocukların resimleriyle ölümsüzleşecek
YEREL HABERLER Karesi’den çocuk resimler yarışması 23 Nisan’ın 100. ...
Erdek’te gıda denetimleri sürüyor Fırıncılara yönelik Vat sap hattı kuruldu
YEREL HABERLER Erdek’te gıda denetimleri sürüyor Fırıncılara yönelik ...
Lüks yata sahil güvenlik uyarısı
YEREL HABERLER Lüks yata sahil güvenlik uyarısı
Erdek'te ilk korona virüs ölümü
YEREL HABERLER Erdek'te ilk korona virüs ölümü
Narkotik köpeği ’Bath’dan bingo 2 uyuşturucu satıcısı adli makamlarca tutuklandı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği ’Bath’dan bingo 2 uyuşturucu satıcısı ...
Sineksiz bir Edremit için mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Sineksiz bir Edremit için mücadele devam ediyor
Susurluk'ta 231 litre kaçak alkol ve 360 kilo tütün ele geçirildi Jandarmadan kaçak alkol ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Susurluk'ta 231 litre kaçak alkol ve 360 kilo tütün ...
Kardeşler kumbaradaki birikimlerini kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER Kardeşler kumbaradaki birikimlerini kampanyaya ...
(Görüntülü) Şair Abdurrahman Delen'den sağlık çalışanları için şiir
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şair Abdurrahman Delen'den sağlık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X