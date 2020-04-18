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Balıkesir Edremit’te, bir kişi, alev alan tüpü patlamadan dışarı attı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kadıköy Mahallesi 59. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında sabah saatlerinde meydana geldi. S.Y.’a ait olduğu öğrenilen evin mutfağında piknik tüpü gaz kaçırması sonucu alev aldı. Paniğe kapılan daire sakini tüpü hemen pencereden dışarı atmasıyla tehlike ucuz atıldı. İtfaiye ekipleri ise tüpte soğutma çalışması yaptı.

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