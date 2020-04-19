Sokağa çıkamayanlara terastan konser

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalanlar zaman geçirmek için değişik aktiviteler yapıyor. Fevzi Konuk ve kardeşleri de teraslarından seslendirdikleri şarkılar ile mahalleliye moral veriyor.<br>Edremit'in Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşayan Fevzi Konuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağında, eğlenceli vakit geçirmek için kardeşleri ve kuzenleri ile grup oluşturdu. Gün boyu evlerinin terasında hem çalıp hem şarkı söyleyen gençler, mahalleliyi de moral veriyor. Komşularının da yaptıkları müzikten memnun olduğunu söyleyen Fevzi Konuk, "Bu stresli günlerde müzik insanlara iyi geliyor. Çevredekiler de alıştı. Durumdan şikayet eden yok. Hatta arada karşı balkonlardan istek parçada geliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-04-19 13:43:21<br>

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