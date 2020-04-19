İsmail Berber son yolculuğuna uğurlandı

Dün geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdür İsmail Berber, Dursunbey'in Durabeyler mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında defin edildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası Durabeyler mahallesinden Dursunbey Devlet Hastanesine gelen ve burada fenalaşarak kalp krizi geçiren, Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Berber, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmail Berber'in cenazesi koronavirüs salgını sebebi ile olağanüstü tedbirler eşliğinde Durabeyler mahallesinde defin edildi.

Sosyal mesafe kuralının uygulandığı cenaze töreninde sokağa çıkma yasağı sebebi ile şahsın birinci dereceden akrabaları ile özel izinle cenazeye gelen vatandaşlar katıldı. Saat 14.00'da kılınan cenaze namazı sonrası İsmail Berber'in cenazesi mahalle mezarlığında defin edildi.

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