Uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 2 uzman çavuş yaralı

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateşte, 2 uzman çavuş yaralandı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.<br>Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde, dün saat 22.00 sıralarında jandarma ekipleri, bir alışveriş merkezinin arkasındaki arazide uyuşturucu operasyonu düzenledi. Burada, şüpheliler, jandarma ekiplerine ateş açtı. Açılan ateşte uzman çavuşlar Cengizhan Çolak ile Süleyman Bodur yaralandı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı uzman çavuşlar, Edremit Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan durumu ağır olan uzman çavuşun yapılan ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.<br>Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan 4 şüphelinin ilçe merkezine geldiğini belirledi. Yapılan takipler Hamidiye Mahallesi'nde otogarın arka kısmında bir apartman girişinde kıstırılan şüphelilerden A.T. ve M.D. yakalandı. Y.S. ve T.D. ise havaya ateş ederek, kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kaçan şüphelilerden biri jandarma, diğeri polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor.<br>Bu arada Balıkesir Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Yaralı uzman çavuşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:<br>"Dün gece, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu kapsamında bir alışveriş merkezi binasının etrafına baskın düzenleyen jandarma ekiplerine, el yapımı tabanca ile ateş açılması üzerine 2 uzman çavuşumuz yaralanmıştı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 uzman çavuşumuzun tedavilerine devam edilirken, her iki jandarma personelimizin de sağlık durumları iyiye doğru gitmektedir. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.T., Y.S., M.D. ve T.D. ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir." DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-04-20 11:02:21<br>

