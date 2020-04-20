Balıkesir'de 7 uyuşturucu taciri yakalandı Adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 7 uyuşturucu taciri şüphelisini yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 7 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 3'ü adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

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