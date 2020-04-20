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Balıkesir'de yasağına uymayan 675 kişiye ceza kesildi

İHA

Balıkesir il genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan 675 kişiye polis ve jandarma ekipleri idari para cezası uyguladı.

Balıkesir'de yasağına uymayan 675 kişiye ceza kesildi

Balıkesir il genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan 675 kişiye polis ve jandarma ekipleri idari para cezası uyguladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ceza yazıldı. Balıkesir'de uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri kurallara uymayan kişilere para cezası yazdı. Belirli şartlar dışında Balıkesir'in de aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis ve jandarma tarafından uygulama yapıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde Cumartesi ve Pazar günü yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 675 kişiye, 392 TL ile 3 bin 180 TL arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.
Covid 19 salgını ile mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte Balıkesir'de ki şehir giriş ve çıkışı, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam ettiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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