Başvuranlar ceza ödemeyecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işlemlerinde dijital başvuru

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, özellikle son 10 günlük süreye giren Yıllık İşletme Cetvelleri için sistem girişlerinin ya da Mücbir Sebep başvurularının 30 Nisan 2020 günü gece yarısına kadar elektronik ortam idari para cezası uygulama zorunluluğu olduğunu belirtti.

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, vatandaşlarımızın İl Müdürlüğüne yapacakları müracaatlarında dijital olarak gerçekleştirebilecekleri başvuru yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aşuk, Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon vurgusu yaparak, yaşadığımız bu zor süreçte bir yandan yetkili mercilerin tedbir planlarını uygularken diğer yandan da yerine getirmek zorunda olduğumuz hukuki görevleri gerçekleştirmenin şart olduğunu hatırlattı. İl Müdürü Aşuk “Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ve yukarıda maddeler halinde sıralanan interaktif hizmetlerin, haftanın 7 günü 24 saat kullanıma açık olduğunu ve özellikle son 10 günlük süreye giren Yıllık İşletme Cetvelleri için sistem girişlerinin ya da Mücbir Sebep başvurularının 30 Nisan 2020 günü gece yarısına kadar (Saat: 23:59) elektronik ortamda gerçekleştirilmesi hususunu yineleyerek, girişlerini yasal süresi içinde gerçekleştirmeyen işletmelere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği İdari Para Cezası uygulama zorunluluğu vardır. İşletmelerin cezai yaptırım ile karşılaşmamaları için müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İl müdürlüğü olarak işletmelere her türlü teknik desteği vermeye hazırız. İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirmek istediğiniz diğer birçok başvuru “https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr” web adresinden yapılabilmektedir”dedi.

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