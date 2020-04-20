Burhaniyeli öğrenciler Tubitak yarışmasında büyük başarıya imza attı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Bilim Sanat Merkezinde eğitim gören ortaokul öğrencilerinin 11 projesi Tubitak Bursa bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Projelerde görev alan 18 öğrenci ve öğretmenlerini kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, öğrencilerin Ankara’da yapılacak Türkiye finallerinde de başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Burhaniye Bilim Sanat Merkezinde, Müdür Murat Kırbıyık ve öğretmenlerinin öncülüğünde Eylül ayından beri hazırlanan öğrenciler, Tubitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 62 projeyle katıldı. Burhaniyeli öğrencilerin 11 projesi finale kalan 100 proje arasına girdi. Burhaniyeli öğrencilerin başarısı takdir toplarken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, başarılı öğrencileri kutladı. Yarışmalara Eylül ayından beri hazırlandıklarını anlatan Müdür Bora Zihni, “Öğrencilerimizin 11 projesinin finale kalması ilçemiz açısından büyük bir başarıdır. Finale kalan 100 projeden 11’i bizim öğrencilerimizin. Bu da ilçe Bilim Sanat Merkezleri arısında bir rekordur. İnşallah, Ankara’daki Türkiye Finallerinde başarılı olacaklarına inanıyorum. Öğrencilerimizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık ve öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

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