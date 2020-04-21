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Balıkesir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak

İHA

Balıkesir ve bölge Salı akşamından başlayarak Batı Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bölge ve Balıkesir'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.

Balıkesir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak

Balıkesir ve bölge Salı akşamından başlayarak Batı Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bölge ve Balıkesir'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Batı Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte, 21 Nisan 2020 Salı gününden itibaren Balıkesir'de 810 C azalacağı, hafta boyunca mevsim normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
21.04.2020 Salı; bölgemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuzeykuzeydoğu yönlerden kuvvetli (3050 km/sa) esmesi bekleniyor. 22 Nisan Çarşamba günü; bölge geneli parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuzeykuzeydoğu yönlerden kuvvetli (3050 km/sa) esmesi bekleniyor" açıklaması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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