Jandarma satışı yasak maske ele geçirdi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekibi araçta yaptıkları aramada satışı yasak olan bin 340 adet siyah maske ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Karesi İlçe Jandarma Komutanlığınca BalıkesirBursa yol kontrol noktasında icra edilen devriye faaliyetleri esnasında sürücülüğünü Ö.F.S. isimli şahsın yaptığı 26 plakalı araçta yapılan kontrolde satışı yasak olan bin 340 adet siyah renkli maske ele geçirildi. Adli makamların talimatı ile Ö.F.S. isimli şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanarak, ele geçirilen maskeler Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından muhafaza altına alındı.

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