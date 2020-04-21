Balıkesir'de aranan 21 kişi yakalandı

'Ablam ve ben'

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 5 bin 876 kişi sorguladı 8'i Bandırma'da, 2'si Bigadiç'te, 10'u Edremit'te ve 1'i Erdek ilçesinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 21 kişi yakalandı.

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