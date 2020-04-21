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Balıkesir Büyükşehir'den üreticilere müjde Büyükşehir, üreticilere desteği artırdı “Siz üretin biz destekleyelim”

İHA

Dünyayı etkileyen salgın nedeniyle üreticilere olan destekleri artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; 600 dönümlük belediye arazisinde Büyükşehir eliyle üretimi başlatacaklarını, yonca ve süt otu ekimi yapacak olan üreticilerin tohum bedellerinin yüzde 50'sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağının müjdesini verdi, "Siz yeter ki üretin, biz destek olacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir'den üreticilere müjde Büyükşehir, üreticilere desteği artırdı “Siz üretin biz destekleyelim”

Dünyayı etkileyen salgın nedeniyle üreticilere olan destekleri artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; 600 dönümlük belediye arazisinde Büyükşehir eliyle üretimi başlatacaklarını, yonca ve süt otu ekimi yapacak olan üreticilerin tohum bedellerinin yüzde 50'sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağının müjdesini verdi, "Siz yeter ki üretin, biz destek olacağız" dedi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarımsal ve hayvansal desteklemelerini artırdı. Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'in üretmeye devam etmesinin önemli olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz üreticilere, "Siz yeter ki üretin, biz size destek olmaya devam edeceğiz" diye seslendi. Balıkesir'in tarım sektörünün bütün alt dallarında yapılan üretim ile Türkiye'de söz sahibi bir konumda olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Balıkesir'imizin bu başarısı üreticilerimizin gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde kaliteli ürün üretme gayreti içerisinde olmalarından kaynaklanıyor. Büyük bir özveri ile çalışan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Kesintisiz ve güvenilir gıda"
İnsanlık tarihinde az yaşanan küresel salgınlardan birisi olan Covid19'un hayatın genel akışında aksamalara neden olduğunu ancak bu aksamaların Balıkesir ölçeğinde en az etkisinin tarım sektörüne olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, "Şuan itibarıyla tarım sektöründe herhangi bir aksaklığın olmadığını, üretimin tüm hızıyla devam ettiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Elbette bazı ürünler için ekim, bazı için ise hasat döneminin geldiği tarım sektöründe üretimin sekteye uğramaması için gereken tüm tedbirlerimizi aldık. Tedbirlerin yanı sıra üreticiye olan desteklerimizi de artırdık. Balıkesir olarak kesintisiz ve güvenilir gıda üretmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Buzağı ölümlerini en aza indireceğiz"
Çalışmalara üreticiler için 110 binden fazla maske ve eldiven desteği sağlayarak, salgın ve korunma yöntemleri konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaparak başladıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz, "Hayvansal üretim yapan üreticilerimizin en önemli gelir kaynaklarından birisi buzağılardır. Daha önce uyguladığımız ve Türkiye'de örnek seçildiğimiz buzağı ölümlerini azaltma projemizin bir benzerini bu süreçte uygulayacağız. Küçük aile işletmelerinde buzağı kayıplarını en aza indirmek amacıyla her işletmeye özel yem katkı maddesi dağıtımına başlıyoruz" dedi.

Tohum bedellerinin yüzde 50'si Büyükşehir'den
Balıkesir ekonomisinde yem bitkisi ekiminin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, üretici birlikleri ile birlikte yonca ve süt otu ekimi yapacak olan üreticilerin tohum bedellerinin yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının müjdesini verdi. Başkan Yılmaz, "İnsanlarımızın gıda sıkıntısı yaşamaması, üreticilerimizin üretmeye devam etmesi için her türlü önlemimizi aldık, Balıkesir olarak dimdik ayaktayız" açıklamasında bulundu.

600 dönümlük arazide büyükşehir eliyle üretim başlıyor
Büyükşehir Belediyesi olarak belediyeye ait yaklaşık 600 dönümlük arazide üretime başlayacaklarının bilgisini de veren Başkan Yücel Yılmaz, ayrıca üreticilere tohum desteği de sağlayacaklarını kaydetti. Yılmaz, "Belediye arazilerinde üretime başlıyoruz. Silajlık yem bitkisi ekiminden ayçiçeğe, buğdaydan arpaya, yulaftan çavdara kadar ekimi yapacak, elde edilen ürünleri üreticilerimize sunacağız" dedi.

"Ürettikçe kazanacağız"
"Bu dönemi en iyi şekilde atlatacak tedbir ve önlemleri devletimiz ve valiliğimiz ile birlikte alıyor, gereken tüm planlamalarımızı yapıyoruz" diyen Başkan Yücel Yılmaz, "Bugünlerde çiftçilerimizin, üreticilerimizin bizim desteğimize daha çok ihtiyacının olduğunu biliyor, bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Üreticilerimizin salgın nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gayret ve samimiyetle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ürettikçe kazanacağız, kazandıkça geleceğe umutla bakacağız" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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