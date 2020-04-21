Balıkesir'de işyerlerinde gıda denetimi yapıldı Balıkesir'de 8 bin 250 gıda denetimi yapıldı

Balıkesir'de Ramazan öncesi il genelinde gıda denetim seferberliği ilan edildi. 2020 yılında rutin gıda denetim faaliyetleri kapsamında 1 Ocak tarihinden bu güne kadar 8 bin 250 adet gıda denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan'ın koordinasyonunda Balıkesir genelinde alınan korona virüs tedbirleri doğrultusunda market, şarküteri, unlu mamulleri, fırın, pazaryeri gibi gıda üretim ve satış işletmeleri hijyen tedbirleri konusunda denetlendi. Ramazan öncesi korona virüs tedbirleri kapsamda gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla devam eden denetimler daha da yoğunlaştırılarak, işletmeler hem bilgilendirildi hem de denetlendi.

Balıkesir'de 8 bin 250 gıda denetimi yapıldı

2020 yılında rutin gıda denetim faaliyetleri kapsamında 1 Ocak tarihinden bu güne kadar 8.250 adet gıda denetimi gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda 15 Mart 20 Nisan tarihleri arasında Balıkesir'de 2 bin 500 gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde market, şarküteri, unlu mamulleri ve pazaryeri gibi satış işletmeleri hijyen tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

1320 Nisan 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının da bulunduğu günlerde Balıkesir'in 20 ilçesinde yaklaşık 500 adet gıda denetimi yapıldı.

Yapılan bu denetimlerin yanında 15 Mart 20 Nisan tarihleri arasında market, şarküteri, unlu mamulleri, fırın, pazaryerlerine yönelik yaklaşık 25 bin bilgilendirme denetimi için ziyaret düzenlendi. Bu bilgilendirme denetimlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında işletmelerin uyması gereken kuralları anlatan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan afiş ve bilgi notları dağıtıldı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri vatandaşın güvenli gıdaya erişimi için gıda işletmelerini korona virüs tedbirleri çerçevesinde sık sık denetlerken, yaklaşan ramazan öncesi market, şarküteri, fırın ve pazaryerlerinde ki denetimleri arttırdı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan'ın katıldığı denetimlerde korona virüs tedbirleri kapsamda işletmede ki üretim sürecinin her aşamasında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Yapılan bu denetimlerin daha etkin ve sürdürülebilir olması için vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı ve 0501 174 0 174 Alo Gıda Whatsapp hattına bildirmeleri durumunda, anında değerlendirmeye alınarak Gıda Denetim Ekipleri tarafından çözüme kavuşturulmaya devam ediyor.

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