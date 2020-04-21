Uyuşturucu operasyonunda ateş açıp 2 askeri yaralayan tacirler tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uyuşturucu operasyonunda ateş açıp 2 askeri yaralayan tacirler tutuklandı

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada iki jandarmayı silah ile yaralayan ve sonrasında gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda ateş açıp 2 askeri yaralayan tacirler tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada iki jandarmayı silah ile yaralayan ve sonrasında gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde, geçtiğimiz gece 22.00 sıralarında jandarma ekipleri, bir alışveriş merkezinin arkasındaki arazide uyuşturucu operasyonu düzenledi. Çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş yaralandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından A.T., M.D., Y.S. ve T.D gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler dün akşam geniş güvenlik adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde son bulan mahkeme sonucunda A.T., M.D. tutuklanırken, Y.S. ve T.D. ise mahkemece serbest bırakıldı. Edremit Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı uzman çavuşlar Cengizhan Çolak ile Süleyman Bodur'un sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta AK Parti’nin çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta AK Parti’nin çalışmaları aralıksız sürüyor
ETO Başkanı Salon Kovid 19 ile mücadelede odanın yaptığı çalışmaları anlattı
YEREL HABERLER ETO Başkanı Salon Kovid 19 ile mücadelede odanın ...
Bakanlığın 2. Faz ödemelerini vatandaşlara gece kartalları ulaştırıyor 1000’er liraları ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürüp teslim ediyorlar
YEREL HABERLER Bakanlığın 2. Faz ödemelerini vatandaşlara gece ...
Balıkesir'de işyerlerinde gıda denetimi yapıldı Balıkesir'de 8 bin 250 gıda denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de işyerlerinde gıda denetimi ...
Balıkesir Büyükşehir'den üreticilere müjde Büyükşehir, üreticilere desteği artırdı “Siz üretin biz destekleyelim”
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir'den üreticilere ...
(Görüntülü) Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının ...
Erdek'te odun yüklü Tır devrildi
YEREL HABERLER Erdek'te odun yüklü Tır devrildi
Erdek’te esnafa gıda yardımı
YEREL HABERLER Erdek’te esnafa gıda yardımı
Edremit'te, bazı ana yollara araç girişi yasaklandı
YEREL HABERLER Edremit'te, bazı ana yollara araç girişi yasaklandı
Balıkesir'de aranan 21 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de aranan 21 kişi yakalandı
Jandarma satışı yasak maske ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma satışı yasak maske ele geçirdi
Avcılar yabani ağaçları aşıladı
YEREL HABERLER Avcılar yabani ağaçları aşıladı
(Özel) Marketten yardımlaşma dolabı İmkanı olan koyuyor, ihtiyacı olan alıyor
YEREL HABERLER (Özel) Marketten yardımlaşma dolabı İmkanı olan ...
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
YEREL HABERLER Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
Balıkesir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak
YEREL HABERLER Balıkesir serin ve yağışlı havanın etkisine ...
Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon
YEREL HABERLER Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon
İnsan yoğunluğu artınca ilçe merkezi araç girişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER İnsan yoğunluğu artınca ilçe merkezi araç girişlerine ...
Burhaniyeli öğrenciler Tubitak yarışmasında büyük başarıya imza attı
YEREL HABERLER Burhaniyeli öğrenciler Tubitak yarışmasında büyük ...
Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi
Türk Kızılay’ı Ayvalık Devlet Hastanesi’ne 8 adet solunum cihazı bağışladı
YEREL HABERLER Türk Kızılay’ı Ayvalık Devlet Hastanesi’ne 8 adet ...
Dilay’a jandarmadan yaş günü sürprizi
YEREL HABERLER Dilay’a jandarmadan yaş günü sürprizi
Karantinada olan 276 kişi tahliye edildi
YEREL HABERLER Karantinada olan 276 kişi tahliye edildi
İvrindi stadına 500 kişilik tribün
YEREL HABERLER İvrindi stadına 500 kişilik tribün
Başvuranlar ceza ödemeyecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işlemlerinde dijital başvuru
YEREL HABERLER Başvuranlar ceza ödemeyecek Sanayi ve Teknoloji ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X