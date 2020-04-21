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Ayvalık’ta AK Parti’nin çalışmaları aralıksız sürüyor

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dünyayı sarsan ve ülkemizde de etkisini sürdüren Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan sıkıntılı süreçte AK Parti İlçe Teşkilatı'nın durmak bilmeyen bir tempoyla gerçekleştirdiği çalışmalar göz dolduruyor.

Ayvalık’ta AK Parti’nin çalışmaları aralıksız sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, dünyayı sarsan ve ülkemizde de etkisini sürdüren Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan sıkıntılı süreçte AK Parti İlçe Teşkilatı’nın durmak bilmeyen bir tempoyla gerçekleştirdiği çalışmalar göz dolduruyor.
AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp’in öncülüğünde parti yöneticileri ve üyeleri tarafından evlerinden çıkmaları kısıtlandırılan 65 yaş üzeri vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere gıda dağıtımlarının yanı sıra dezenfektan ve maske ulaştırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, “Biz; parti genel merkezimizden gelen genelgeler ve İl Başkanımızın talimatlarıyla öncelikle 11 Mart’tan bu yana evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunun dışında yine il başkanımızın talimatları doğrultusunda ilçemizde çok ciddi bir oranda maske dağıtımı yapıyoruz. Bu konuda halkımızın maske sıkıntısı çekmemesi adına mahalle muhtarlarımız aracılığıyla bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın tamamına maske yardımı yaptık. Bunun dışında bizim kendi yönetimimizi bünyesindeki mahalle başkanlarımızın aracılığıyla bu maske dağıtımlarını sürdürdük. Parti üyelerimizle yöneticilerimize maske dağıtımları yaptık. Bunların dışında da ilçe başkanlığımız bünyesindeki gezici ekiplerimizle de dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Dün de pazar yerindeydik. Orada da pazar yerine maskesiz gelen vatandaşlarımıza da ciddi bir oranda maske dağıtımı yaptık” dedi.
Vatandaşların her ne kadar canları sıkılsa da evde kalmaları gerektiğinin altını çizen AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp,”Ben dün sosyal medyada bir hastayı izledim. Hastane 1520 günlük süreçte spor yapıyor ve hayata tutunmaya çalışıyor. Bu hastalığı aşabilmek için lütfen tüm vatandaşlarımız mümkün olduğunca evde kalsınlar” dedi.

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