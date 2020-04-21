Başkan Kula'dan Covid-19 değerlendirmesi Başkan Kula: “Alışverişlerinizi yerel firmalardan yapın”

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula dünya etkisi altına alan Covid19 salgının Mart ayından bu yana Türkiye’yi her anlamda olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Kula Balıkesirlilerin alışverişlerini özellikle yerel firmalardan yapmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula Covid19 salgının Balıkesir ve Türkiye üzerindeki ekonomik etkilerini değerlendirdi. Başkan Kula yaptığı açıklamada “Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve o tarihten bu yana dünyanın geri kalanını etkisi altına alan Covid19 salgını ne yazık ki Mart ayından bu yana ülkemizi de her anlamda olumsuz etkilemektedir. Bugüne dek binlerce insanımızın hastalanmasına yol açan ve yine binlere varan insanımızı kaybettiğimiz bu virüs, ekonomimizi de ciddi zorluklarla karşı karşıya getirmiştir. Ekonomimizin tüm sektörleri salgının etkilerini hissetmektedir. İlimizdeki yerel firmalarımızın da büyük çoğunluğu alınan tedbirler çerçevesinde iş yerlerini kapatmışlar veya çalışma sürelerini azaltmışlardır. Firmalarımızın çalışanları da ya ücretsiz izne çıkarılmış yada kısa çalışma ödeneği kapsamında izinlidir. Bu da üretim kaybına neden olmaktadır. Sürecin devam etmesi demek birçok işyerinin kapanma noktasına gelmesi anlamı taşımaktadır. Yaşananların devam etmesi halinde üretimin ve istihdam azalacaktır. Bu birçok aileyi etkileyecektir. Balıkesir Ticaret Odası Organları olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte üyelerimizden, Meslek Komitelerimizden gelen talepleri en kısa sürede üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve ilgili Bakanlıklara ileterek çözüm bulma konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ülke olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Birlik ve beraberlik duyguları ile bugüne kadar yaşadığımız kötü günlerin üstesinden geldik. Bunu da, aynı anlayışla, en az zararla atlatacağımıza inancımız tamdır”dedi.



"Yerel firmaları tercih edin"

Ekonomik olarak zor şartlar yaşanılan bu günlerde Balıkesirlilerin alışverişlerini özellikle yerel firmalardan yapmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Kula “Vatandaşlarımızın alış verişlerinde, vergisini bu kente ödemeyen uluslararası veya ulusal markalar yerine, vergisini bu kente ödeyen, Balıkesirli firmaları tercih etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Yerel Firmalar, hem kendisi bu kentte yaşayan, hem de yanında çalıştırdığı kişileri İlimizin kaynaklarından istihdam eden, İlimize katma değer ve istihdam sağlayan işletmelerdir. Yerel Firmaların zor duruma düşmesi demek Balıkesir ekonomisinin zor duruma düşmesi demektir. Bu nedenle "Esnafına Sahip Çık" kampanyasını hayata geçirerek, Balıkesirli Firmalarımıza destek olmak, durma noktasındaki işlerini biraz olsun canlandırmak istiyoruz. Yerel firmalarının kazanması, Balıkesir’in kazanması, gelişmesi, büyümesi anlamına gelmektedir. Bu konuda gerek halkımızın, gerekse esnaf, sanayici ve tüccarımızın bu kampanyamıza destek vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Unutmayalım, bizler birlik ve beraberlik içinde çalışmaya birbirimize destek olmaya devam edersek salgının etkilerini en aza indirecek ve birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

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