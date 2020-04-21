Balıkçılara korona virüs cezası

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaçak balık avlayıp, korona virüs tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildi.



Kepsut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yasak olmasına rağmen dere kenarında balık avlarken 7 kişi suçüstü yakalandı. Emniyet ekiplerince yakalanan 7 kişiye kaçak avcılık yaptıkları ve korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

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