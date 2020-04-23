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4 günlük sokağa çıkma yasağı Balıkesir'de başladı

İHA

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı.

4 günlük sokağa çıkma yasağı Balıkesir'de başladı

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı.
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece başladı. Balıkesir'de polis ekipleri şehrin işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanında geçen her aracı durdurarak kontrollerini gerçekleştirdi. Trafikteki yoğunluğun servis araçları olduğu gözlenirken, şahsi araçları da durduran ekipler sürücülerin izin kağıdı olup olmadığını denetledi. Polisler, bazı sürücülere servis araçları dışında şahsi araçlarla iş yerlerine gidişte izin kağıdı olması gerektiğini hatırlattı. Denetimlerin gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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