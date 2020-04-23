Edremit’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Kalkım Çevre yoluna TOKİ konutları mevkiinde İ.K. yönetimindeki 34 NK 2371 plakalı kamyon ile Nebi Köseoğlu idaresindeki 10 KG 404 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç içinde bulunan A.G. yaralanırken otomobil sürücüsü Nebi Köseoğlu hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Nebi K.’nın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde bulunan A.G. ise Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayatî tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.