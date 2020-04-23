Burhaniye’de 23 Nisan kutlandı

Burhaniye ilçesinde, 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, bu yıl Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan korona virüs Covid19 salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler nedeniyle sadece çelenk sunma töreni şeklinde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında çelenk sunulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Alınan kararlar doğrultusunda Çelenk Sunma Töreni hariç planlanan program ve etkinlikler iptal edildi. Çelenk Sunma Törenine Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri ile bir kısım kurum amiri katıldı. Törenler sırasında sosyal mesafeye uyuldu.

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