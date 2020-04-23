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Karesi’den 100. yıla 100 fidan dikimi

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve TEMA Vakfı İl Temsilcisi Metin Kuter fidan dikimi gerçekleştirdi.

Karesi’den 100. yıla 100 fidan dikimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve TEMA Vakfı İl Temsilcisi Metin Kuter fidan dikimi gerçekleştirdi.
Gazi TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında günün anlam ve önemine dikkat çekmek için 100 fidan toprakla buluştu.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Karesi’de fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Dinçer Orkan’a, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Metin Kuter’de eşlik ederken Karesi’ye 23 Nisan’ın 100. yılına özel 100. fidan dikildi.
“Belediyeye teşekkür ediyoruz”
Fidan dikim töreninde konuşan TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter, ülkemizin ve şehrimizin ağaçlandırılmasının önemine vurgu yaptı. Kuter, “Ülkemizin ve yerelde Balıkesir’in ağaçlandırılması çok önemli. Bitkileri çoğaltmalıyız. Bu anlamda belediyemize bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Başkan Orkan: “daha yeşil bir Karesı için çalışmalarımız sürüyor”
“Benim gibi doğayı, yeşili seven her insandan memleketimizi Karesimizi daha güzel daha yeşil bir hale getirmek için destek bekliyorum” diyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Bugünden 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. O dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulmuş olan Cumhuriyetimizde TBMM bugün 100. yılını kutluyor. Bu özel günde Paşaalanı Mahallemizde 100 fidan dikerek bu 100. yılı da kutlamış oluyoruz. Karesi’yi yeşillendirmek adına çalışmalarımız sürüyor. Bundan önceki çalışmalarımızda meclis üyelerimizle fidan dikimi gerçekleştirdik, ardından benim hep hayalim olan Karesi’de her doğan bebeğin bir fidanı olması adına hayata geçen Bir Bebek Bir Fidan projesiyle fidan dikimleri gerçekleştirdik hala da devam ediyoruz. Organ bağışı yapan ailelerimiz için de Kuvai Milliye Mahallemizde fidan dikimi gerçekleştirdik. Böylelikle Karesi'miz de metrekareye düşen yeşil alan miktarını elimizden geldiğince gün be gün arttırıyoruz. İnşallah dönemimizi bu sayıyı katlayarak tamamlayıp teslim etmeyi Allah bize nasip eder. 100. yılımızın memleketimize milletimize kutlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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