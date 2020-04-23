Kazdağları’ında yaban domuzları hızla çoğalıyor Yiyecek bulamayan yaban domuzları Edremit’te ana yola kadar iniyor Bir çiftçi yaban domuzu yavrularının oyunlarını cep telefonu ile böyle görüntüledi

Kazdağları’nda aç kaldığı tahmin edilen ya da yavrulamak için şehre inen yaban domuzlarının sayılarının arttığı görüldü.

Ağustos ayına kadar vurulması yasak olan, ancak ekilen arazilere zarar veren yaban domuzları, çiftçilerinin uykularını kaçırmaya başladı. Bir çiftçi, Kazdağları'ndaki Dereli Mahallesinden ilçe merkezine kadar inen yaban domuzlarının oyunlarını görüntülemeyi başardı. Yaban domuzlarının yavrulama döneminde yiyeceği bol olan yerleri tercih ettiği biliniyor. Mahalle sakinleri, “Ağaçların dibine düşen zeytinleri yiyorlar. Meyve ağaçlarına da zararları var. Gece saatlerinde ise ana yola çıkıyorlar. Domuzlardan korkuyoruz” diye konuştular.

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