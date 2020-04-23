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Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu sokaklarda yaşattı Başkan Yücel Yılmaz'dan 23 Nisan çocuklarına sürpriz

İHA

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu sokaklarda yaşattı Başkan Yücel Yılmaz'dan 23 Nisan çocuklarına sürpriz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan Balıkesirli çocuklara muhteşem bir sürpriz yaptı.
Tüm yurtta ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk kez evlerinde kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise 23 Nisan kutlamalarını, evlerinden çıkamayan çocukların ayaklarına götürdü. İçerisinde maskotların olduğu, çocuk şarkılarının çaldığı üzeri açık otobüs ve beraberindeki 10 adet vosvos ile şehir turu atan Başkan Yücel Yılmaz, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşayan çocukların sevincine ve heyecanına ortak oldu.
En güzel kıyafetleri ve ellerindeki Türk Bayrakları ile konvoyu balkondan coşkuyla izleyen çocukları ve ailelerini otobüsten selamlayan Başkan Yücel Yılmaz "23 Nisanımız kutlu olsun. Çocuklarımıza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. 23 Nisan'da evlerimizdeyiz ama sizler için bayramın coşkusunu sokağınıza kadar getirdik. Sizleri seviyorum." dedi.
Vatandaşları çizgi film kahramanları ile birlikte otobüsten selamlayan konvoyun gorüntüsü ise belediyenin sosyal medya hesaplarından yaklaşık 250 bin kişi tarafından izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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