Türkiye'nin en genç devlet üniversitesi 5 yaşında

Türkiye'nin en genç devlet üniversitesi sıfatını taşıyan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, kuruluşunun beşinci yılını kutluyor.

2015 yılında kurulan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ülkemizin en genç devlet üniversitesi olarak çıktığı eğitim yolculuğunda beşinci yılını kutluyor. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Öncelikle Üniversitemizin kuruluşunda büyük rol oynayan, 26 yıl önce bölgemizin önce fakülte ve MYO’lara, sonrasında da üniversiteye kavuşması için büyük gayret sarf eden siyasilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş adamlarımıza ve bölge insanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Şehrimizin başta eğitim ve kültür hayatı olmak üzere, sanayi, ekonomi, spor ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan Üniversitemiz, “SEN, UMUT OL” sloganıyla yola çıkmıştır. Umut olmak, önemli bir altyapıya sahip olmayı gerektirir. Umut olmak, salt bilgiden daha fazlasını gerektirir. İyi bir insan olmak, dürüst olmak, çalışkan olmak, vatana ve millete sadakat gibi erdemlere de sahip olmayı gerektirir. Genç olmak, umut olmak için tek başına yetmez. Gençliğin umuda dönüşmesi için yukarıda sıraladığımız özellikleri de içine alan bir eğitim anlayışı gereklidir. Üniversitemizin Balıkesir Üniversitesi’nden devraldığı 26 yıllık birikim ve tecrübeye sahip olan akademik kadrosu, kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen zaman içerisinde aramıza yeni katılan akademisyenlerle birlikte daha da güçlenmiştir" dedi.

615 personel 13 bin öğrencisi bulunuyor

382’si akademik, 234’ü de idari kadroda görev yapmak üzere toplamda 615’in üzerinde personele ve 13 bin’i aşkın öğrenciye sahip üniversite bünyesinde 9 fakülte, 8 Meslek Yüksek Okulu ve 4 enstitü bulunuyor. 1 milyon 20 bin 277 m arazisi ve 65 bin 858 m kapalı alanı bulunan ve 7 yerleşkede eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Üniversitede, 41 ön lisans, 36 lisans programı ile 38 lisansüstü programı olmak üzere toplam 115 programda eğitimöğretim faaliyeti devam ediyor. Üniversitede Erasmus ve Mevlana Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde 56 ülkeden bin 150 yabancı öğrenci eğitim görüyor.

Spor Kompleksinin ihalesi Mayıs ayında

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite kampüsündeki yapılaşmanın detayları hakkında da bilgi verdi. Rektör Özdemir, "Üniversitemiz merkez yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, sadece öğrencilerimizin değil, aynı zamanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın da yararlanabileceği iki binadan müteşekkil 27 bin m2’lik çok kapsamlı Spor Tesislerinin Mayıs 2020’nin başlarında ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Bu spor kompleksinin yapımıyla birlikte Spor Bilimleri Fakültemiz de akademik faaliyetlerine başlamış olacaktır. 2018 yılının başında Merkezi Derslik Binası 27 bin 500 m2 ve Öğrenci Yaşam Merkezi Binası 11 bin m2 ihaleleri gerçekleştirilmiş ve inşaatlarına başlanmış bulunulmaktadır. Her iki projenin de kaba inşaatları tamamlanmış olup Merkezi Derslik binamızın 5 bin m den oluşan birinci etabı geçen yıl bahar döneminde hizmete açılmış bulunmaktadır. Bu kat içerisinde, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin çok sayıda ve modern laboratuvarları, TÖMER sınıfları, derslikleri ve akademik personel odaları bulunmaktadır. Diğer yandan, Öğrenci Yaşam Merkezi’nin ilk etabı olan ve 3 bin 100 m’den oluşan “Öğrenci ve Personel Yemekhanesi” bölümü tamamlanmış olup hizmet vermeye hazırdır. Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının geri kalan kısmının ise 2020 yılının sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Rektörlük ve İİBF’nin de içinde bulunduğu binalarımızın üzerine yeni bir kat eklemek suretiyle, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları, Merkezi Kütüphane, idari birimler ile akademik personel odalarından oluşan 7 bin 500 m’lik kapalı alan da geçtiğimiz yıl hizmete alınmıştır. Yine, yakın bir zamanda Denizcilik Fakültemizin Edincik Kampüsü'nde yer alan H. Avni Kocaman Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi ile Deniz Müzesi, Deniz Akvaryumu ve Eğitim ve İdari Bloklardan oluşan bin 250 m2’lik yeni prefabrik binaların inşaatı da tamamlanmış olup, koronavirüs pandemisinin sona ermesinden sonra uygun bir tarihte açılışı yapılacaktır" dedi.

İkinci Merkezi Derslik Binası için yatırım izni çıktı

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 20202021 eğitimöğretim yılında doğacak ihtiyaca binaen çok yakın bir tarihte Üniversiteye yeni bir yatırım izni daha verildiğini ifade ederek, "2020 Mayıs ayının ikinci yarısında 5 bin m2'lik Merkezi Derslik 2 binası inşaatı için ihale yapılacak ve binanın hızlı bir biçimde yeni eğitimöğretim dönemine yetiştirilmesine gayret gösterilecektir. Geçen yıl devraldığımız tarihi Pertevniyal Hastanesi binası restorasyonu da Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayının alınmasının ardından 2020 yılının ikinci yarısında hızlıca başlayacaktır. Dolayısıyla, 2020 yılı merkez yerleşkemizde 5 farklı inşaat çalışmasının devam ettiği, peyzaj ve onarım çalışmalarının sürdüğü, Üniversitemiz adına oldukça faal bir dönem olacaktır" dedi.

Yeni yurt inşaatı 34 ay içinde başlayacak

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, öğrencilerin barınma sorunları konusunda da yatırımların ardı ardına geldiğini ifade ederek, " Üniversite yerleşkemizin içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis ettiğimiz alanda bulunan mevcut KYK yurt binalarına ilave olarak başlayan bin 300 kişilik yeni yurt binaları yüzde 95 oranında bitmiş olup, yeni eğitimöğretim yılında hizmete girecektir. Bunun yanısıra, 2020 yılı için yeni bir bin 300 kişilik KYK yurt yatırım kararı daha alınmış olup, 34 ay içerisinde yurt inşaatının başlayacağı düşünülmektedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.