23 Nisan coşkusu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen balkonlarda yaşandı

Korona virüs sebebiyle Balıkesir ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan coşkusunu balkonlara taşıdı. Edremit Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı kutlamaları dahilinde evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar ve aileleri için bayram sokaklara taşındı. Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan traktör kasası bayraklar ve balonlar ile seslenerek hazırlanan ses sistemi ile 23 Nisan marşları ve çocuk şarkıları seslendirilerek ilçe genelinde gezdirildi. Sokaklarından geçen kutlama kortejini büyük bir coşku ile balkonlarında selamlayan Edremitli çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.