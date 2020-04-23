Öğretmenleri minikleri evlerinde ziyaret etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mete Erbatur öncülüğünde, 23 Nisan günü doğan üç minik öğrencinin yanı sıra yetim ve şehit çocukları evlerinde ziyaret edildi. Doğum günü pastalarının kesildiği ziyaretlerde minik öğrenciler de sevinçlerini seslendirdikleri şiirlerle dile getirdi.

Ayvalık’ta, 23 Nisan etkinliklerine ait ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda sosyal mesafeyi koruyarak düzenlenen sade törenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mete Erbatur öncülüğünde şehit çocuğu, yetim ve 23 Nisan doğumlu minikler evlerinde ziyaret edildi.

9 ailenin 11 çocuğuna yönelik gerçekleştirilen ziyaretlere Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamındaki jandarma, polis, bekçi ve zabıta memurlarının yanı sıra Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karaman ve okulun öğretmenleri de hazır bulundu.

23 Nisan doğumlu öğrencilere pasta götürülerek doğum günlerinin de kutlanıldığı anlamlı ziyarette, minikler de kendilerini mutlu eden büyüklerine seslendirdikleri şiirlerle teşekkür etti.

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