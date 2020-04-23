Polis araçlarıyla fener alayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polis araçlarıyla fener alayı

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle fener alayını Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis araçları oluşturdukları konvoy ile gerçekleştirdi. Polisler daha sonra sat 21.00'da Cumhuriyet Meydan'nda Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşı'nı tüm yurt genelinde olduğu gibi coşkuyla okudu.

Polis araçlarıyla fener alayı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle fener alayını Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis araçları oluşturdukları konvoy ile gerçekleştirdi. Polisler daha sonra sat 21.00’da Cumhuriyet Meydan’nda Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşı'nı tüm yurt genelinde olduğu gibi coşkuyla okudu.

Korona virüs nedeniyle kısıtlı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gece saat 20.30’da polis ekip araçlarının oluşturduğu fener alayı ile başladı. Sirenler ve tepe lambaları eşliğinde ilçenin cadde ve sokaklarını gecen ekiplere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da kaymakamlık konutu önünde eşi ile ekip araçları ile fener alayı yapan ekipleri Türk bayrakları ile selamladı. Daha sonra ekipler Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak saat 21.00’ı gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi coşkuyla İstiklal Marşı'nı okudu. Ekipler İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilçedeki görev yerlerine geri döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta “İstiklal Marşı” coşkusu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta “İstiklal Marşı” coşkusu
Öğretmenleri minikleri evlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Öğretmenleri minikleri evlerinde ziyaret etti
Sındırgı’da 23 Nisan coşkusu Mehter Tır üstünde evlere girdi
YEREL HABERLER Sındırgı’da 23 Nisan coşkusu Mehter Tır üstünde ...
Ayvalık’ta polis ekipleri çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta polis ekipleri çocukları unutmadı
Sındırgı’da 23 Nisan çocuklarına pastalı sürpriz
YEREL HABERLER Sındırgı’da 23 Nisan çocuklarına pastalı sürpriz
Polisler 23 Nisan'a sokak sokak yaşatttı
YEREL HABERLER Polisler 23 Nisan'a sokak sokak yaşatttı
23 Nisan coşkusu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen balkonlarda yaşandı
YEREL HABERLER 23 Nisan coşkusu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ...
Balıkesir'de test sayısı 7 bin 750'yi aştı
YEREL HABERLER Balıkesir'de test sayısı 7 bin 750'yi aştı
23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER 23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi
Kaymakan Yurt, çocukları evlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakan Yurt, çocukları evlerinde ziyaret etti
Türkiye'nin en genç devlet üniversitesi 5 yaşında
YEREL HABERLER Türkiye'nin en genç devlet üniversitesi 5 yaşında
Minik Ahsen, polisleri eve davet edip, tatlı ve mercimek köftesi ikram etti
YEREL HABERLER Minik Ahsen, polisleri eve davet edip, tatlı ve ...
Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu sokaklarda yaşattı Başkan Yücel Yılmaz'dan 23 Nisan çocuklarına sürpriz
YEREL HABERLER Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar Büyükşehir ...
Kazdağları’ında yaban domuzları hızla çoğalıyor Yiyecek bulamayan yaban domuzları Edremit’te ana yola kadar iniyor Bir çiftçi yaban domuzu yavrularının oyunlarını cep telefonu ile böyle görüntüledi
YEREL HABERLER Kazdağları’ında yaban domuzları hızla ...
Karesi’den 100. yıla 100 fidan dikimi
YEREL HABERLER Karesi’den 100. yıla 100 fidan dikimi
Savaştepe'de, polis çocukların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Savaştepe'de, polis çocukların bayramını kutladı
100. yılda 100 çocukla videokonferansta buluştu
YEREL HABERLER 100. yılda 100 çocukla videokonferansta buluştu
Kovit19’a karşı tarımsal kalkınmanın meşalesini yaktılar Ayvalık’ta örnek tarımsal kalkınma hamlesi
YEREL HABERLER Kovit19’a karşı tarımsal kalkınmanın meşalesini ...
Kamyonla çarpışan otomobilde sürücü öldü, kız arkadaşı ağır yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla çarpışan otomobilde sürücü öldü, kız ...
Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Burhaniye’de 23 Nisan kutlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de 23 Nisan kutlandı
Burhaniye’de Belediye Maske Dağıtım Noktası kurdu
YEREL HABERLER Burhaniye’de Belediye Maske Dağıtım Noktası kurdu
Edremit’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Edremit’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de 13 aranan şahıs yakalandı Jandarmadan huzur ve güven operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 13 aranan şahıs yakalandı Jandarmadan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X