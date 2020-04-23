Ayvalık’ta “İstiklal Marşı” coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıldönümünü evlerinde kutlamak zorunda kalan vatandaşlar saat 21.00’i gösterdiği sırada İstiklal Marşı’nı büyük bir coşkuyla pencere ve balkonlardan okudu.

Ayvalık Belediyesi’nin ses yayın sisteminden ilçe genelinde yayınladığı İstiklal Marşı’nı aynı anda seslendiren vatandaşların, ellerinde bayraklarla oluşturdukları görsel şölen ise geceye adeta damgasını vurdu.

Belediye yayın sisteminden İstiklal Marşı’nın ardından, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşlarıyla da balkonlarında coşkuyu zirveye taşıyan Ayvalıklılar, salgın nedeniyle haftalardır evlerinde kısıtlanmalarının stresini de bu coşkuyla yenmesini bildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekip araçların da kendi anons sistemlerinden mahalle mahalle dolaşarak balkonlarında bekleyen vatandaşlar için seslendirmesi de büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İstiklal Marşı’nın aynı anda Ayvalık genelinde okunduğu sırada; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki itfaiye personeli de saygı duruşunda bulundu.

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