Balıkesir'de 200 araca 117 bin lira trafik cezası

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

Balıkesir'de Trafik polisleri 23 Nisan günü kent genelinde trafik uygulaması yaptı. Trafik ekipleri 510 aracı denetlerken, 200 araca 117 bin 532 lira para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde eş zamanlı olarak trafik uygulaması yaptı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, 23 Nisan'da il genelinde gerçekleşen eş zamanlı uygulama esnasında 510 araç denetlenirken, 12 araç trafikten men edildi. 200 araca 117 bin 532 lira para cezası uygulandı.

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