Sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye para cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye para cezası

İHA

Sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye para cezası

Balıkesir'de polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye ceza uyguladı.
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir'de vatandaşlar evlerine kapandı. İlk gün yasağa uymayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından cezai işlem yapıldı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla tedbirlerini alan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok yerinde denetim yaptı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını sordu. Perşembe günü yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 91 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 200 araca 117 bin lira trafik cezası
YEREL HABERLER Balıkesir'de 200 araca 117 bin lira trafik cezası
Hem dezenfekte hem davul aracı Vatandaşları şaşırtan davulcu
YEREL HABERLER Hem dezenfekte hem davul aracı Vatandaşları şaşırtan ...
Karesililer balkonlarında İstiklal Marşı okudu 23 Nisan Karesi’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Karesililer balkonlarında İstiklal Marşı okudu 23 ...
Polisten havai fişekli kutlama
YEREL HABERLER Polisten havai fişekli kutlama
Ayvalık’ta “İstiklal Marşı” coşkusu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta “İstiklal Marşı” coşkusu
Polis araçlarıyla fener alayı
YEREL HABERLER Polis araçlarıyla fener alayı
Öğretmenleri minikleri evlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Öğretmenleri minikleri evlerinde ziyaret etti
Sındırgı’da 23 Nisan coşkusu Mehter Tır üstünde evlere girdi
YEREL HABERLER Sındırgı’da 23 Nisan coşkusu Mehter Tır üstünde ...
Ayvalık’ta polis ekipleri çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta polis ekipleri çocukları unutmadı
Sındırgı’da 23 Nisan çocuklarına pastalı sürpriz
YEREL HABERLER Sındırgı’da 23 Nisan çocuklarına pastalı sürpriz
Polisler 23 Nisan'a sokak sokak yaşatttı
YEREL HABERLER Polisler 23 Nisan'a sokak sokak yaşatttı
23 Nisan coşkusu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen balkonlarda yaşandı
YEREL HABERLER 23 Nisan coşkusu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ...
Balıkesir'de test sayısı 7 bin 750'yi aştı
YEREL HABERLER Balıkesir'de test sayısı 7 bin 750'yi aştı
23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER 23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi
Kaymakan Yurt, çocukları evlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakan Yurt, çocukları evlerinde ziyaret etti
Türkiye'nin en genç devlet üniversitesi 5 yaşında
YEREL HABERLER Türkiye'nin en genç devlet üniversitesi 5 yaşında
Minik Ahsen, polisleri eve davet edip, tatlı ve mercimek köftesi ikram etti
YEREL HABERLER Minik Ahsen, polisleri eve davet edip, tatlı ve ...
Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu sokaklarda yaşattı Başkan Yücel Yılmaz'dan 23 Nisan çocuklarına sürpriz
YEREL HABERLER Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar Büyükşehir ...
Kazdağları’ında yaban domuzları hızla çoğalıyor Yiyecek bulamayan yaban domuzları Edremit’te ana yola kadar iniyor Bir çiftçi yaban domuzu yavrularının oyunlarını cep telefonu ile böyle görüntüledi
YEREL HABERLER Kazdağları’ında yaban domuzları hızla ...
Karesi’den 100. yıla 100 fidan dikimi
YEREL HABERLER Karesi’den 100. yıla 100 fidan dikimi
Savaştepe'de, polis çocukların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Savaştepe'de, polis çocukların bayramını kutladı
100. yılda 100 çocukla videokonferansta buluştu
YEREL HABERLER 100. yılda 100 çocukla videokonferansta buluştu
Kovit19’a karşı tarımsal kalkınmanın meşalesini yaktılar Ayvalık’ta örnek tarımsal kalkınma hamlesi
YEREL HABERLER Kovit19’a karşı tarımsal kalkınmanın meşalesini ...
Kamyonla çarpışan otomobilde sürücü öldü, kız arkadaşı ağır yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla çarpışan otomobilde sürücü öldü, kız ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X