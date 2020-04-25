Kazakistan'dan getirilen 164 kişi, Balıkesir'de karantinaya alındı

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Kazakistan'da bulunan 164 Türk vatandaşı Balıkesir'e getirildi. 164 kişilik kafile, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi devam ediyor. Bu kapsamda Kazakistan´da bulunan 164 Türk vatandaşı, Nur Sultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saat ile 17.44´te havalanan Türk Hava Yoları'na ait Airbus A330303 tipi TC-LND kuyruk numaralı uçakla, saat 20.30´da Edremit ilçesi Koca Seyit Havalimanı'na indi.<br>Uçaktaki 164 vatandaş, buradaki işlemlerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve jandarma eşliğinde 7 otobüsle Balıkesir'e götürüldü. 164 kişinin, KYK Hasan Basri Çantay Yurdu'nda 14 gün boyunca karantinada kalacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-04-25 00:05:45<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-