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35 traktörle imece usulü dezenfekte Mazot desteğini kabul etmediler, ihtiyaç sahiplerine katkı olsun dediler

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulan "Gönüllü Dezenfekte Timi" şehrin tüm mahallelerinin imece usulü ilaçlamaya başladı.

35 traktörle imece usulü dezenfekte Mazot desteğini kabul etmediler, ihtiyaç sahiplerine katkı olsun dediler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulan "Gönüllü Dezenfekte Timi" şehrin tüm mahallelerinin imece usulü ilaçlamaya başladı.
Bandırma'da kırsal mahalle muhtarları gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya geldi. Daha önce Edincik Mahallesi'nde traktör sahibi vatandaşlar tarafından oluşturulan "Gönüllü Dezenfekte Timi" diğer kırsal mahallelerdeki çiftçilerin de katılması ile 35 traktörlük dev bir filoya dönüştü. Salgınla mücadele kapsamında kırsal mahallelerde ikamet eden muhtar ve çiftçiler kendi mahallelerinden temin ettikleri Zirai faaliyetlerde de kullanılan özel ilaçlama makinelerinin yer aldığı 35 adet traktörle dezenfekte çalışmalarına destek verdi.
Mazot desteğini kabul etmediler, ihtiyaç sahiplerine katkı olsun dediler
İlk olarak belediye şantiyesinde bir araya gelen traktör sahipleri burada Belediye yetkililerinden aldıkları kısa bilgiden sonra 54 mahallesi bulunan Bandırma'da tüm mahalleleri dezenfekte etmeye başladı. Dezenfekte çalışmalarında kullanılan 35 traktörün sahipleri Belediye yetkilileri tarafından kendilerine teklif edilen mazot desteğini de kabul etmeyerek, mazot maliyetinin sosyal yardım çalışmalarında kullanılarak Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilmesini istediler. Ardından tüm ekipler Belediye Şantiyesinden hep birlikte çıkarak planlanan mahalle, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarına geçti.

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