Sağlıkçılardan, şair Abdurrahman Delen´e şiir teşekkürü

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları, kendileri adına şiir yazıp, seslendiren şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen'e teşekkür için videolar çekip, paylaştı. <br>Çin'in Vuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı mücadelede en ön saflarda yer alan sağlıkçılara teşekkür etmek ve moral vermek amacıyla şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, bir şiir kaleme alarak seslendirdi. Daha önce de koronavirüs fırsatçılarına tepkisini, yazdiği bir şiiri besteleyip, çektiği klip ile dile getiren Delen, "Ülke olarak zor dönemler geçirdiğimiz bu günlerde elbette en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarımız üstleniyor. Koronavirüse karşı canları pahasına korkusuzca mücadele veren temizlik görevlisinden teknisyenine, hemşiresinden doktoruna tüm sağlık çalışanlarımıza bildiğiniz üzere, Türkiye´nin dört bir yanından destek yağıyor. Ben de bu yönde destek olmak istedim" dedi.<br>SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEŞEKKÜR<br>Delen'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı şiir kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni alırken yerel ve ulusal haberlere de yansıdı. Salgın hastalığa karşı ön cephede mücadele veren sağlık çalışanları da, Delen'e teşekkür için videolar çekip, paylaştı. Çok sayıda teşekkür mesajı aldığını söyleyen Delen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Karantina günlerinde, haber kanallarında tüm dünyayı etkisi altına alan ve maalesef ülkemize de sıçrayan bu salgınla ön saflarda canları pahasına yer alan sağılık çalışanlarının, anne-baba ve çocuklarına duydukları özlemi gördükten sonra çok etkilenmiş ve o an böyle bir şiir yazıp seslendirmiştim. Bu çalışmanın sağlıkçılarımızı gündeme getirmesi beni daha çok mutlu etti. Hele ki sağlık çalışanlarımızdan gelen teşekkür videolarını izlediğimde yaşadığım o güzel duyguları sizlere tarif edemem. Birçok sağlık çalışanı görev başındayken bu farkındalık çalışmasına, teşekkür videoları çekip sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmış. Ayrıca çok sayıda teşekkür mesajı ve videosu aldım. Temennim bir an önce bu zor günleri atlatabilmemizdir" dedi.<br>Delen'ın sağlık çalışanları için yazdığı şiir şöyle:<br>Size selam size saygı<br>Sağlıkçılar sağlıkçılar<br>Siz var iken olmaz kaygı<br>Sağlıkçılar sağlıkçılar<br>Zengin fakir ayırmadan<br>Hiç kimseyi kayırmadan<br>Hizmet verir hiç durmadan<br>Sağlıkçılar sağlıkçılar<br>Hastalar emanet size<br>Virüs mikrop gelir dize<br>Minnettarız hepinize<br>Sağlıkçılar sağlıkçılar<br>Hastadan hastaya koşar<br>Bütün engelleri aşar<br>Çalışmaktan yorgun düşer<br>Sağlıkçılar sağlıkçılar<br>DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-04-26 11:17:37<br>

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