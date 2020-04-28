Edremit’te jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38 adet extacy hap ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.'nın uyuşturu madde ticareti yaptığını belirledi. Şüpheliyi yakalamak için hareket eden ekipler, S.A.'nın bulunduğu aracı durdurarak yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 38 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. S.A. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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