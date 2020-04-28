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Tuğba hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti

DHA

Tuğba hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti

<br>Fayih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemşire Tuğba Kuşdemir (35) tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.<br>Balıkesir Şehir Hastanesi'nde görevli 2 çocuk annesi hemşire Tuğba Kuşdemir, koronavirüse yakalanmasının ardından hasteneye yatırılarak tedavi altına alındı. Tam 1 aydır hastanede olan ve 3 gün önce yoğun bakım ünitesine alınan Kuşdemir, bugün hayatını kaybetti.<br>Daha önce yakalandığı kanser hastalığını yenip, görevine döndüğü öğrenilen Tuğba Kuşdemir için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz törende, Kuşdemir'in yakınlarına başsağlığı diledi.<br>Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Atatürk Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tuğba Kuşdemir vefat etmiştir. Personelimize Allah´tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-04-28 18:07:11<br>

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