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BANÜ 4 proje ile Teknofest'e hazırlanıyor Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 proje ile TEKNOFEST 2020’de yarışacak BANÜ 4 teknoloji takımıyla TEKNOFEST 2020’de

İHA

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye'de teknoloji alanında her yıl düzenlenen ve bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020'de 4 takım ve 4 projeyle yarışmaya hazırlanıyor.

BANÜ 4 proje ile Teknofest'e hazırlanıyor Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 proje ile TEKNOFEST 2020’de yarışacak BANÜ 4 teknoloji takımıyla TEKNOFEST 2020’de

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye’de teknoloji alanında her yıl düzenlenen ve bu yıl Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020’de 4 takım ve 4 projeyle yarışmaya hazırlanıyor.
Türkiye'deki üç ilçe üniversitesinden biri olan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 4 takım ve 4 proje ile Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'de boy gösterecek. Ön kabul aşamalarından geçen “Nova Rocket Team”, “SupernovaRocket Team”, “Gönen Teknoloji Takımı” ve “BASAT Takımı”, diğer aşamaları da geçerek 2227 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yarışmada yerini alabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İki farklı roketle temsil edecekler
Teknofest 2020’de yarışmak üzere iki farklı kategoride hazırlanan iki takım Havacılık ve Uzay Topluluğu öğrencilerinden oluşuyor. Roket yarışması kapsamında Alçak İrtifa (1500 metre) Roket yarışmasında, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Onursal Çetin’in yaptığı “Nova Rocket Team”, Orta İrtifa (3000 metre) Roket yarışmasında, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Adem Dalcalı’nın yaptığı “Süpernova Rocket Team”, üniversiteyi temsil edecekler.
Projeye Eylül 2019’da, Üniversite Merkez Yerleşkesi merkezi derslikte kurulan roket atölyesinde başlayan ve sonrasında salgın nedeniyle 2 hafta süreyle çalışmalarını evlerinden sürdüren takımları, yarışmanın ‘Ön Tasarım’ aşamasını başarı ile geçtiler. Alçak İrtifa kategorisinde “Nova Rocket Team” toplam 177 takımdan, Ön Tasarım Rapor aşamasını geçen 127 takım içerisinde yer aldı. Orta İrtifa kategorisinde ise “Supernova Rocket Team” toplam 158 takım içerisinde, Ön Tasarım Rapor aşamasını geçen 103 takımdan biri oldu.

Mastit hastalığını teşhis edebilecek kızılötesi sensör geliştiriyorlar
Gönen Meslek Yüksek Okulu’nun “Gönen Teknoloji Takımı (GTT)” da ‘Robotik’, ‘Derin Öğrenme’, ‘Tarım Teknolojileri’ gibi alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen öğrenci ve akademisyenler tarafından kuruldu. Daha önce İTÜRO 2020, Trakya Üniversitesi Robotrak20 gibi yarışmalara robotik kategorilerinde başvurular yapan takım, şimdi de Teknofest 2020’de Tarım Teknolojileri kategorisinde yarışmak üzere, Türkiye ve dünya süt endüstrisinde ciddi kayıplara yol açan Mastit hastalığı teşhisinde kullanılabilecek kızılötesi sensör geliştirme projesi hazırladı. “Gönen Teknoloji Takımı", hazırlamış olduğu proje raporu ile ön değerlendirme sonucu 85 puan alarak bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı.

TURKSAT Model Uydu Yarışmasına katılacaklar
Teknofest 2020’ye katılacak olan bir diğer takım ise, danışmanlığını Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Nuri Seyman’ın yaptığı, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin oluşturduğu “BASAT Takımı” oldu. Eylül 2020’de gerçekleştirilecek Teknofest kapsamında bu yıl 5.'si gerçekleştirilecek olan TURKSAT Model Uydu yarışmasında BASAT, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini temsil edecek. Aktif iniş sistemi ve video aktarımı alanında yarışacak olan takımın, proje planı ve organizasyonu şeması raporu (POR) ve ön tasarım inceleme (PDR) raporlarını başarılı bir şekilde sunduğu ve proje tasarımlarına devam ettiği açıklandı.

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