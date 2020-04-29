Bandırma Belediyesi'nden Devlet Hastaneleri'ne resüsitatör bağışı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde CHP'li Bandırma Belediyesi Bandırma, Erdek ve Gönen'de bulunan İlçe Devlet Hastanelerine merkezi oksijen sistemine bağlanan pozitif basınçlı solunum aleti olarak bilinen resüsitatör bağışında bulundu.

Korona virüs pandemisi nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan solunum cihazları için Bandırma Belediyesi, Bandırma, Gönen ve Erdek'te bulunan Devlet Hastanelerinde kullanılmak üzere 80 adet resüsitatör aleti bağışında bulundu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ethem Karpuz ve Gönen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Atıcı'ya teslim edilen resüsitatör aletleri hastaların solunum desteğine ihtiyaç duydukları anlarda solunum cihazlarına bağlanana kadar geçecek sürede merkezi oksijen sisteminden oksijen almalarını sağlıyor.

Resüsitatör cihazlarının Bandırma ve Gönen Devlet Hastanesi Başhekimlerine teslim edilmesi esnasında açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Başhekimlerimize, sevgili doktorlarımıza, hasta bakıcılarımıza tüm sağlık kurumlarında çalışan değerli arkadaşlarımıza; bu süreçte gösterdikleri insan üstü gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Kurumlarımızla iletişimimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bizler de Bandırma Belediyesi olarak bu süreçte hastalığın yayılmasını önlemek adına birçok alanda yaptığımız hizmetlerimize bir yenisi daha ekleyerek Bandırma, Gönen ve Erdek Devlet Hastanelerimizdeki salgınla mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bu cihazlarımızı temin ettik. İlk olarak bu cihazlar için Başhekimimiz nezdinden görüşmeler yaptık bunun sonucunda aldığımız bilgiler çerçevesinde Oksijen Basınç Destek Ünitelerinden çok sayıda temin ederek sağlık personellerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Bu destek bizlerden de öte Bandırma’da yaşayan vatandaşlarımızın, Bandırma halkının bir desteğidir. Salgının solunum sıkıntısına neden olduğu bilinmekte. Bizler de tedavi sürecine katkı sunabilmek amacıyla Bandırma Halkı adına Hastanelerimize bu cihazlarımızı hediye ediyoruz. Elbette temennimiz bu ve buna benzer cihazlara ihtiyaç duyulmadan hastalarımız kolaylıkla şifa bulur ve iyileşir. Umuyorum ki bu zor süreci birlik ve beraberlikle en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ethem Karpuz ise Bandırma Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bu otomatik resüsitasyon cihazımız oksijen sistemine bağlanan kısa süreli hastaya pozitif basınçla oksijen desteği sağlayan bir ek cihazdır. 4 ile 6 saat kadar hastamıza oksijen desteği sağlayan bir solunum cihazıdır. Bu cihazların hastalarımızın tedavisinde faydalı olacak bir cihazdır. Ayrıca hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma yasağında Hastane personelimizin ulaşım desteği sağlayarak katkı sundukları için bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından Gönen Devlet Hastanesi Başkan Başhekim Dr. Ersin Atıcı’da teslim edilen Oksijen Destek Cihazlarıyla ilgili Gönen Halkı adına Başkan Tolga Tosun’a teşekkür etti.

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