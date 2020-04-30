Ayvalık Demokrasi Platformu’ndan 1 Mayıs açıklaması

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Demokrasi Platformu üyeleri ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Belediye Başkan Yardımcısı Melih Arslan’ın da destek verdiği basın açıklamasını Belediyeİş Sendikası İsmail Yeniköylü seslendirdi.

İsmail Yeniköylü yaptığı açıklamada; "Hastanelerde, fabrikalarda, belediyede, marketlerde, fırınlarda, bürolarda ve birçok işyerinde salgına karşı en önde fedakarca mücadele eden işçi ve emekçi kardeşlerimiz 1 Mayıs gününüz kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve emekçiler Koronavirüs salgını nedeniyle basit bir şekilde geçen 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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