Edremit’te uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada, T.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Dün akşam şüphelinin evinin önünde bekleyen sivil ekipler T.K.'yi iki kişiye esrar satarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramasında 3 ayrı poşet halinde 78,61 gram bonzai maddesi, 10 adet ecstasy hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 60 TL para, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan T.K. hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

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