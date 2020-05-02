Suudi Arabistan'dan getirilen 170 kişi, Balıkesir'de yurda yerleştirildi

<br>Fatih Emrah ERDOĞANAbdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan 170 Türk vatandaşı, Balıkesir'e getirildi. 170 vatandaş, 14 günlük karantina için Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan'da bulunan 170 Türk vatandaşı, bugün uçakla, Suudi Arabistan´ın Riyad kentinden Edremit Koca Seyit Havalimanı'na getirildi. Saat 14.00'da inen uçaktan sosyal mesafe kurallarına uyularak, tek sıra halinde indirilen vatandaşlar, polis ve jandarma eşliğinde 7 otobüs ile Balıkesir'e götürüldü. 170 kişi, 14 günlük karantina için KYK Hasan Basri Çantay Yurdu'na yerleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK<br>2020-05-02 17:28:04<br>
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