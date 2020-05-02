Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit oldu.
Bitlis'in Çeltikli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit oldu.
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