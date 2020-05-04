Balıkesir'de polis son 1 ayda 90 silah yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri Nisan ayında il genelinde yaptıkları uygulamalarda 90 silah ve 649 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir ve ilçelerinde son 1 ay içinde yaptığı operasyonlarda ruhsatsız 24 adet ateşli silah, 50 adet yivsiz av tüfeği, 16 adet kuru sıkı silah, muhtelif çap ve markalarda 649 adet fişek ele geçirdi. Emniyet güçlerince Altıeylül ve Karesi ilçelerinde, 6 adet ruhsatsız silah, 10 adet yivsiz av tüfeği, 16 adet kuru sıkı silah, muhtelif çap ve markalarda 649 adet fişek, Ayvalık ilçesinde, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, muhtelif çap ve markalarda 69 adet fişek, Bandırma ilçesinde, 3 adet ruhsatsız silah, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı, muhtelif çap ve markalarda 93 adet fişek, Bigadiç ilçesinde, 3 adet yivsiz av tüfeği, muhtelif çap ve markalarda 49 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 7 adet yivsiz av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, muhtelif çap ve markalarda 28 adet fişek, Edremit ilçesinde 12 adet ruhsatsız silah, 18 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, muhtelif çap ve markalarda 235 adet fişek, Gömeç ilçesinde, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet kuru sıkı, 1 adet av tüfeği, muhtelif çap ve markalarda 9 adet fişek, Gönen ilçesinde, 2 adet kuru sıkı tabanca, muhtelif çap ve markalarda 8 adet fişek, Kepsut ilçesinde, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet fişek, Savaştepe ilçesinde, 3 adet av tüfeği, muhtelif çap ve markalarda 20 adet fişek ve Susurluk ilçesinde de 1 adet av tüfeği ve 1 adet fişek ele geçirildi.

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