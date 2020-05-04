Burhaniye’de Vefa Sosyal Destek ekipleri vatandaşın hizmetinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burhaniye’de Vefa Sosyal Destek ekipleri vatandaşın hizmetinde

İHA

Burhaniye ilçesinde, kaymakamlığın öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yüzlerce vatandaşa yardımcı oldu. İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs Covid19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında 123 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Vefa Sosyal Desek Grubu gönüllüleri takdir topladı.

Burhaniye’de Vefa Sosyal Destek ekipleri vatandaşın hizmetinde

Burhaniye ilçesinde, kaymakamlığın öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yüzlerce vatandaşa yardımcı oldu. İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs Covid19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında 123 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Vefa Sosyal Desek Grubu gönüllüleri takdir topladı.
65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerle, sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan vatandaşların alışveriş, gıda, sağlık ve temizlik maddelerinin temini, bankacılık ve PTT işlemlerinin yerine getirilmesi gibi birçok ihtiyacı karşılamaya devam eden Sosyal Vefa Destek Grubu hafta sonu da yüzlerce vatandaşa yardım eli uzattı. Kaymakam Hüseyin Öner, ekiplerin üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması döneminde de vatandaşlara aralıksız hizmet verdiklerini söyledi. Burhaniye de, üç günlük sokağa çıkma yasağı döneminde 112, 155, 156 ve Sosyal Vefa Destek Grubunun 422 20 99 nolu iletişim hattına taleplerini ileten 330 vatandaşın ihtiyaçları giderildi.
Görevlilere teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “Bu hizmetlerle birlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve PTT personellerinden oluşan Sosyal Vefa Destek Grubu ekipleri 23 Mayıs tarihlerinde, 2022 sayılı yasa kapsamında ödenen yaşlılık maaş ödemelerini 271 vatandaşımızın ikametinde bizzat gerçekleştirdi. İhtiyaçlarını temin için kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın hizmetinde olan Burhaniye Kaymakamlığı Sosyal Vefa Destek Grubu ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken vatandaşlarımız taleplerini 7 gün 24 saat boyunca 112, 155, 156 ve Vefa Sosyal Destek Grubunun 422 20 99 nolu İletişim Hattına iletmeye devam etsinler. “Evde kal Burhaniye” diyoruz, “Siz Evde Kalın Biz Getirelim” diyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BASKİ'den Susurluk’a 52 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER BASKİ'den Susurluk’a 52 milyonluk yatırım
Balıkesir'de yasağa uymayan 601 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yasağa uymayan 601 kişiye ceza yağdı
Bu okul kendi elektriğini üretmek için güneş santral kurdu
YEREL HABERLER Bu okul kendi elektriğini üretmek için güneş santral ...
Balıkesir'de polis son 1 ayda 90 silah yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis son 1 ayda 90 silah yakaladı
Sındırgı'da bir eve yıldırım düştü
YEREL HABERLER Sındırgı'da bir eve yıldırım düştü
Balıkesir'de polis 2 bin 166 aracı denetledi Uygulamada 36 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 2 bin 166 aracı ...
Erdek 3 günlük sokağa çıkma yasağına uydu
YEREL HABERLER Erdek 3 günlük sokağa çıkma yasağına uydu
Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi
Şehit Uzman Çavuş Hasan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Hasan Kuzu, son yolculuğuna ...
Şehit uzman çavuş memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş memleketi Balıkesir'de son ...
(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu ...
Polis, çocuklara moral verdi Sokaklar müzik ve siren sesleriyle hareketlendi
YEREL HABERLER Polis, çocuklara moral verdi Sokaklar müzik ve siren ...
Sokağa çıkma yasağı kitap okuyanların sayısını artırdı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı kitap okuyanların sayısını ...
Ayvalık Belediyesi’nden Küçükköy’e 13 bin metrekare kilit parke yol
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi’nden Küçükköy’e 13 bin metrekare ...
Burhaniye’de bahçelere gül güzelliği
YEREL HABERLER Burhaniye’de bahçelere gül güzelliği
Manyaslılar sokağa çıkma yasağına uyuyor
YEREL HABERLER Manyaslılar sokağa çıkma yasağına uyuyor
Burhaniye’de jandarma engelli vatandaşı sevindirdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de jandarma engelli vatandaşı sevindirdi
Ayvalık’ta AK Gençlik ve AK Kadınlar yoksulun yanında
YEREL HABERLER Ayvalık’ta AK Gençlik ve AK Kadınlar yoksulun yanında
(Görüntülü) Balıkesir'e şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balıkesir'e şehit ateşi düştü (2)
(Görüntülü) BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
DHA ANKARA - BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER DHA ANKARA - BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Balıkesir'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Balıkesir'e şehit ateşi düştü
Balıkesir'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Balıkesir'e şehit ateşi düştü
Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler Erdek'te bahar güzelliği
YEREL HABERLER Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X