BASKİ'den 52 milyon liralık, 'Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Artıma Tesisi' yatırımı 

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de çevre kirliliğinin önüne geçmek ve Balıkesirlilere temiz su ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Susurluk´a 52 milyon liralık yatırımla, 'Susurluk Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Artıma Tesisi' projesini hayata geçiriyor.<br>Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında çevre sağlığı ve temizliği konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yıllardır deşarj yöntemiyle kanalizasyon atıklarının Susurluk Çayı´na bırakıldığı ilçede BASKİ, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve artan nüfusa daha kaliteli hizmet sunabilmek için 52 milyon değerindeki 'Susurluk Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Artıma Tesisi' projesini hayata geçiriyor.<br>40 BİN KİŞİ KAPASİTELİ ATIKSU TESİSİNDE SONA GELİNDİ<br>İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütülen proje kapsamında, mevcut kanalizasyon sistemi yenilenip, 40 bin kişi kapasiteli atıksu arıtma tesisi inşa edilecek. Proje kapsamında 40 bin 500 metre kanalizasyon şebeke ve terfi hattı ile bin 800 adet parsel bağlantısı tamamlandı. Atıksuların, arıtma tesisine iletimini sağlayacak 2 adet paket terfi merkeziyle ve bir adet betonarme terfi merkezi ile parsel bağlantı çalışmalarının devam ettiği projede, günlük 5 bin 616 metreküp ve 40 bin kişi kapasiteli atık su artıma tesisinde sona gelindi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-05-04 13:21:12<br>

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