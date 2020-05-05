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Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

İHA

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç Haydar mahallesinde bulunan pancar alım merkezinin açılmasını istedi.

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç Haydar mahallesinde bulunan pancar alım merkezinin açılmasını istedi.
Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, şeker pancarındaki polar oranının 12’ye düşürülmesini olumlu bulduklarını söylerken, asıl meselenin ise Haydar Mahallesinde bulunan pancar alım merkezinin açılması olduğunu belirtti.
Geçen ay Ziraat Odasında Susurluk Şeker Fabrikası Müdürünün de katıldığı toplantıda yörede pancar ekimi yapılması çağrısında bulunduğuna vurgu yapan Danç, kendisine daha önce çok kez çeşitli platformlarda dile getirdiğimiz isteğimizi yine tekrarlayarak, Haydar pancar alım merkezinin açılmasını istediğini belirterek, kendilerine ‘10 bin ton pancar yapın, alım merkezini açalım’ dediğini söylerken, kendisinin bu söz karşılığında ‘Siz alım merkezini açın ben on bin tona tekabül eden bin 500 dekar pancar ekiminin garantisini veriyorum' dedim. Yıllardan beri her yıl alım yapılan Haydar pancar alım kantarını kapattılar. Polar oranı da düştü, daha önce polar yüksekliğinden dolayı, pancar ekicileri emeğinin karşılığını alamıyordu. Oranın düşürülmesiyle birlikte inanıyorum ki, pancar ekimi alanı genişleyecektir, ancak şimdi de alım merkezinin kapalı olması ekime engel teşkil edecektir, pancar ekicisinin Susurluk Şeker Fabrikasına pancar götürmesi çok güç ve zordur. Biz bir kez daha Haydar alım merkezinin açılmasını istiyor ve Manyas çiftçisinin 1990’lı yıllar da olduğu gibi geniş alanlarda şeker pancarı ekimini yapmalarını istiyoruz” dedi.

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