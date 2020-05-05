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Önlemlerin gevşetilmesiyle Ayvalık yoğun bir turizm sezonuna hazır

İHA

Türkiye'nin turizm alanında incisi olarak nitelendirilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmeye başlamasının ardından sezona hazırlanıyor.

Önlemlerin gevşetilmesiyle Ayvalık yoğun bir turizm sezonuna hazır

Türkiye’nin turizm alanında incisi olarak nitelendirilen Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmeye başlamasının ardından sezona hazırlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, korona virüssüz turizm alanları için uluslararası kabul gören bir sertifikasyon sistemi projesinin hayata geçirildiğine ilişkin açıklamalarının ardından turizm bölgelerinde bu yönde hazırlıklar başladı. Özellikle iç turizmde Türkiye’nin en önemli cazibe merkezi konumunda olan Ayvalık’ta da turistik tesisler Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un hazırladığı sertifikasyon sistemi doğrultusunda süren hazırlıklar, korona virüs salgını da göz önünde bulundurularak devam ediyor.
Konuyla ilgili konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Gerek Ayvalık, gerekse de tüm ülkemiz için tek beklentimiz de şu an için bu krizin sona ermesidir. Çünkü bu pandemi, dünyada olduğu gibi ülkemizin de ekonomisine çok ciddi zarar verdi. Birçok iş yerleri kapandı. Çok ciddi bir ekonomik sıkıntıya doğru gidiyoruz. Bu durum dünya genelinde de aynı. Biz bu korona virüs krizinin bir an önce sona ermesinin beklentisi içindeyiz. Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde Ayvalık genelindeki turistik tesislerin sezon hazırlıklarına başlandı. Korona virüs krizinin sona ermesinin ardından gezme arzusu ve evlerinden çıkıp dolaşma isteklerinin olacağına inanıyorum. Özellikle de tatillerini yurt dışında geçirmeyi yeğleyen vatandaşlarımızın bu yıl iç turizme yöneleceklerini düşünüyorum. Ben Ayvalık’ın bu anlamda çok ciddi avantajlarının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bakıldığında Ayvalık’ın en önemli avantajı, merkezlere yakınlığıdır. Mesela İstanbul’a olan mesafesi yaklaşık 3 buçuk saattir. Bu süreçte, İstanbul’dan yola çıkan bir tatilci, Ayvalık’a ulaşabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Sarımsaklı kumsalı uzunluğuyla en büyük avantaj”
Korona virüs salgınının ardından birçok şeyin eskisi gibi olmayacağına inandığını vurgulayan Mesut Ergin, “Bunlardan bir tanesi de bu kriz sırasında yaptığımız uygulamalardır. Mesela vatandaşlarımız arasında sosyal mesafenin korunması Ayvalık’ın plajlarının sayısal anlamda fazlalığı ve 14 kilometre uzunluğundaki kumsalı bulunması, ilçemizde yaz sıcaklarında serinlemek için denize girerken bu sosyal mesafenin korunması anlamında bizim için çok büyük bir avantaj olacaktır. Tatile çıkmak isteyecek bir tatilcinin, bunları düşündüğünde aklına ilk gelecek olan turizm beldelerinden birinin Ayvalık’taki plajların olacağına inanıyorum. Çünkü bu anlamda, sosyal mesafeyi koruyarak masmavi denizinde serinleyip, kumsalında da güneşlenebilecektir. Bu Ayvalık için büyük bir avantajdır” dedi.

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