Müdür Arıcıoğlu, Milli sporcularla tele konferans aracılığı ile görüştü Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, "Antrenmanlarınızı yapın, performansınızı koruyun"

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesirli milli sporcularımızla telekonferans yöntemi ile buluştu. Milli sporcuların öneri ve isteklerini dinleyen Arıcıoğlu, “Bakanlığımızla, Müdürlüğümüzle, Federasyonlarımızla, antrenörlerimizle her zaman sizlerin yanınızdayız” dedi. Telekonferansa bağlanan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'da Milli sporculardan antrenmanlarına devam edip, performanslarını korumasını istedi.

Telekonferans ile yapılan toplantıda sporcular ile bugüne kadarki süreçte alınan tedbirler, gerçekleştirilecek etkinlikler ve çalışmalar değerlendirildi. İl Müdürü Arıcıoğlu; “Korona virüs nedeniyle, yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm spor faaliyetlerimizin ertelendiği bu süreçte spor camiamızla daha da güçlenerek, daha büyük hedeflerle bu günlerden en kısa sürede çıkacağız” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arıcıoğlu yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle ülke olarak çok sıkıntılı günler yaşadığımız bugünlerde bakanlığımızın birçok etkinliğinin çevrim içi olarak sürdüğünü ifade etti. Başarılı sporcularımızın, toplumun hareketsiz kalmaması adına sosyal ve sportif anlamda iletişimleri güçlü tutması gerektiğini vurgulayan Arıcıoğlu, sosyal medyayı daha etkin ve aktif kullanmalarını tavsiye etti.

Arıcıoğlu, "Biz gençlerimizle güçlüyüz"

Psikolojik olarak kendini iyi motive eden, bu süreci verimli geçiren tüm sporcuların yarına daha güçlü çıkacağını belirten İl Müdürü Arıcıoğlu; “Sizler, şehrimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Biz gençlerimizle güçlüyüz. Bu günlerde biz de sizler için çalışıyoruz. Sizin için salonlarımızı tesislerimizi yeniledik, birçok yerde çok amaçlı salonlarımızı arttırdık. Size yapılan herşey çok kıymetli çünkü sizler çok kıymetlisiniz ve sizler için ne yapsak azdır. Elimizdeki tüm imkanlarla tüm salonlarımızın sporcularımıza yakışır şekilde olması için çalışıyoruz. Bu günler geçtiğinde en kısa sürede salonlarımıza döndüğünüzde sizlere yakışır çok güzel alanlarla karşılaşacaksınız. Hangi konuda ihtiyacınız olursa bize iletin. Şunu da unutmayın ki kurumumuzun psikoloğu, diyetisyeni, fizyoterapisti ile her zaman görüşebilir destek alabilirsiniz” dedi.

Judo Federasyon Başkanı Huysuz “Performansınızı koruyun"

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz toplantıya katılarak sporcularla buluştu. Hem sporu hem sporcuları çok özlediklerini belirten Huysuz, “İnşallah en kısa sürede bu günler de geçecek ve sağlıklı, güçlü şekilde geri döneceğiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Hedefi olan sporcularımız hazırlıklarını asla bırakmasınlar. Evlerimizde sporla kalalım ve performansımızı koruyalım ki dönüşümüz daha hızlı olsun. Bu ülkenin bayrağı yeniden hakettiği yere gelecektir. En büyük hedefimiz 2024 Olimpiyatlarında da çok büyük başarılarla sporcularımızı izleyeceğimize eminim” dedi.

Habibe Afyonlu “Yabancı dile ağırlık verdim"

Toplantıda söz alan Sporcu Eğitim Merkezi Sporcumuz Judo Dünya Şampiyonu Habibe Afyonlu ise şunları söyledi: “Müsabakalarda yurtdışına gittiğimizde ihtiyacım olduğundan bu süreçte İngilizceye ağırlık verdim. Daha önce antrenmanların yoğunluğundan dolayı vakit ayıramıyordum. Şu anda evde antrenmanlarımın yanında yabancı dilimi de geliştiriyorum. Tüm arkadaşlarıma tavsiyem, Ne olursa olsun herkes evinde çalışmalarına devam etsin. Antrenmansız gün geçirmesin.”

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