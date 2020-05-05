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(Özel) Türkiye’nin ilk ve tek sosyal izolasyon bakım merkezi Balıkesir'de hizmet veriyor Bu merkezde 7'den 70'e herkese bakım hizmeti veriliyor Sosyal Hizmet Uzmanı Şimal Kaşıkçı: "Biz onların biyolojik değil kalbiyolojik aileleriyiz"

İHA

(Özel) Türkiye’nin ilk ve tek sosyal izolasyon bakım merkezi Balıkesir'de hizmet veriyor Bu merkezde 7'den 70'e herkese bakım hizmeti veriliyor Sosyal Hizmet Uzmanı Şimal Kaşıkçı: "Biz onların biyolojik değil kalbiyolojik aileleriyiz"

Balıkesir’de Türkiye’nin ilk ve tek sosyal izolasyon bakım merkezi, korona virüs salgını sürecinde de hizmet vermeye devam ediyor. Bakım merkezinde 7 yaşından 100 yaşına kadar engelli ve yaşlıların bakımı sağlanıyor. Merkeze girişlerde özel steril kıyafet uygulaması yapılırken, engelli ve yaşlı bireyler gruplar halinde çeşitli etkinliklerle vakitlerini geçiriyor.
Özel Sadıkoğlu Engelli Bakım Merkezi Müdürü Psikolog Mihriban Sadıkoğlu kurum olarak huzurevi, kadın sığınma evi, tedavi süreçlerini tamamlayan yaşlıların karantina hizmetinin yanında engelli bireylere de rehabilitasyon, psikososyal ve tıbbi destek verdiklerini söyledi.

Mihriban Sadıkoğlu: “Türkiye’de ilk ve tek”
Özel Sadıkoğlu Engelli Bakım Merkezi ve Sosyal İzolasyon Merkezi Müdürü Mihriban Sadıkoğlu, kurumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde hizmet verdiğini söyledi. Sadıkoğlu, “Türkiye’deki ilk ve tek sosyal izolasyon kuruluşuyuz. Kurumlarda huzurevi, kadın sığınma evi, bakım evlerinde farklı sebeplerden hastaneye nakil olan, kronik rahatsızlığı olup tedavileri olan bireylerin kuruluşlarından çıktıktan sonra geri alımları mümkün değildir. Bu süreç içerisinde Türkiye’deki ilk ve tek sosyal izolasyon kuruluşuna müracaat ediliyor ve her kim olursa olsun; buluntu, sığıntı, kurumda kalan, evde kalan herkes müracaat edip bakım hizmeti alabilmektedir” dedi.
Bakım merkezinde engelli ve yaşlı bireylere yönelik verilen hizmetler hakkında da bilgiler veren Mihriban Sadıkoğlu, "Kuruluşumuzda psikososyal destek alan yaşlılarımız, rehabilitasyon hizmeti alan, tıbbi destek alan, bakım hizmeti alan yaşlılarımız, engellilerimiz ve bireylerimiz vardır. Sadıkoğlu Bakım Merkezi 200 kapasiteli bir kuruluştur. 3 vardiya, 40 personelle şu an hizmet vermektedir. Engellilerimiz ve yaşlılarımız sosyal aktivitelerini, rehabilitasyon süreçlerini gün içerisinde uzman kişilerin nezdinde takipleri yapılıp bu süreçten faydalanmaları sağlanmaktadır. Sadıkoğlu Engelli Bakım Merkezi 100 kontenjanlıdır. 70 tane engelli bireye hizmet vermekle birlikte Sadıkoğlu 2 izolasyon kuruluşu olarak 20 tane sağlıklı bireye karantina hizmeti vermektedir. 40 tane personelimiz her iki kuruluş için de aktif çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Çeşitli aktivitelerle günlerini geçiriyorlar”
Bakım merkezindeki bir günü özetleyen Mihriban Sadıkoğlu, “Kurumumuzda hayat saat 06.00’da başlamaktadır. Saat 06.00’da tüm bireylerimiz yataklarından kalkıp, pijamalarını çıkartıp kahvaltı için hazırlanmaktadır. Saat 09.00’da kahvaltımız bitmiş olup herkes gruplara geçmek için hazırlanır. Saat 09.00’da grup faaliyetlerimiz başlar. Bu faaliyetler içinde Halk Eğitim’in açtığı kurslarımız var. Okumayazma kurslarımız var. Her bir birey zihin özelliğine göre, el becerisine göre, ihtiyacına göre gruplara bölünmektedir ve günün tamamını gruplarda geçirmektedir. Haftanın beş günü rehabilitasyon süreçleri, eğitim süreçleri bu grupların içinde tamamlanmaktadır. 13 yaşında 7 tane çocuğumuz örgün eğitimden faydalanmaktadır. Servis taşımacılığıyla okullarına gidip gelmektedir. 10 tane engelli çocuğumuz rehabilitasyon hizmetinden faydalanmaktadır. Yaşlılarımız odalarında veya grup odalarında rehabilitasyon hizmeti, bakım hizmeti, tıbbi hizmet desteği almaktadır. Buradaki en küçük bireyimiz 7 yaşındadır. 7 ve sonsuz yaşa kadar engelli ve yaşlı kabul etmekteyiz” diye konuştu.

Bakım merkezi sakinleri mutlu
Özel Sadıkoğlu Sosyal İzolasyon Bakım Merkezi’nde yaşamlarını sürdüren Kıymet Şahin, “Burada örgü örüyoruz, dikiş yapıyoruz, yerine göre bir şeyler yapıyoruz. Ayrıca boyama yapıyoruz, el işleri yapıyoruz. Şu anda atkı örüyorum. Bu atkıyı da Mihriban anneye örüyorum. Burada yaşamaktan çok mutluyum” diye konuşurken, Hülya Karaşahan da yaptıklarıyla ilgili, “Burada örgü yapıyoruz, kitaplar okuyoruz, şiirler yapıyoruz, açılış yapıyoruz. Kendimize göre bir eğlence buluyoruz ve eğleniyoruz, vaktimizi öyle geçiriyoruz. Ben şu anda yelek örüyorum, yeleği de Mihriban anneye örüyorum” ifadelerini kullandı. Yine bakım merkezi sakinlerinden Kadir Ertaş tedavisinin de burada devam ettiğini kaydederek, “Almanya doğumluyum. Burada bir seneden beri kalıyorum. Buraya kalçadan geldim, destek alıyorum buradan. Kalçamda protez olduğundan dolayı yürüyemiyorum. Burada sabah kahvaltı yapıyoruz. Benim programım çok yoğun. Çünkü yürüyemiyorum, çok bir şey yapamıyorum. Burada terapi yapıyoruz, boyama yapıyoruz” dedi.
Bakım merkezi sakinlerinden 15 yaşındaki Sıla Özkan ise, “Burada kalıyorum. Burada boyama yapıyoruz, boncuk yapıyoruz, kitap okuyoruz. Buradaki herkesi çok seviyorum. Umut Özel Eğitim sınıfında 8’inci sınıf eğitimi alıyorum” diye konuştu.

Şimal Kaşıkçı: “Biz onların biyolojik değil kalbiyolojik aileleriyiz”
Özel Sadıkoğlu Bakım Merkezi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Şimal Kaşıkçı da faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Burada çocuklarımıza ve yaşlılarımızla birlikte psikososyal destek görüyoruz. Bireysel ve grup çalışmalarımız oluyor çocuklarımızla birlikte. Yaşam döngülerini, hayat standartlarını en iyi şekilde ulaşabilmek için çabalıyoruz ki onların hayata daha iyi bir şekilde hazırlayabilelim. Onlar bizim evimiz biz de onların eviyiz. Aile olma şekliyle ilerliyoruz. Onlarla birlikte mutluyuz. Sevdiklerimizle birlikte onları da kattık. Onların biz biyolojik değil ama kalbiyolojik ailesiyiz.”

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